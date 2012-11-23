沪综指小幅收升 交投仍维持低位

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海11月23日电---中国股市沪综指周五小幅收升.分析师指出,虽然盘中观望气氛仍较浓,但保险股,酿酒股等板块的反弹,带动大盘止跌企稳,但交投仍维持低位.
沪综指.SSEC收报2,027.384点,涨11.773点,或0.58%,本周累计上涨0.63%,终结此前两周跌势.上海A股今日成交382亿元人民币,上日为337亿元.
申银万国资深分析师钱启敏指出,"盘中乱哄哄的,保险和酿酒股在涨,..总体上看,资金还在流出,说明大盘仍较疲弱."
保险股中,中国太保(601601.SS)收升2.7%;酿酒股中除今日复牌的酒鬼酒(000799.SZ)牢牢封住跌停外,此前受"塑化剂"风波拖累的其余白酒股则有所反弹,黄酒及葡萄酒公司或会因白酒危机而受益,今日涨幅更明显,张裕A(000869.SZ)收升3.88%.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.69%,报2,192.676点.沪深300指数12月合约尾盘报2,197.2点,涨0.66%,成交量为607,777手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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