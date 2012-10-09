沪综指放量收涨2%至逾两周新高

路透上海10月9日电---中国股市沪综指周二放量收涨2%至逾两周新高.分析师指出,中共十八大会议即将召开,市场维稳预期增强,金融股及水泥基建等板块走强为大盘增添动力,沪综指四个多月来首次站上60日均线.

沪综指.SSEC收报2,115.230点,涨40.811点,或1.97%,为9月14日收盘2,123.85点以来最高,60日均线目前为2,108点;上证180金融指数.SSE180FI则收涨2.15%.A股全日成交673亿元人民币,较上日的447亿元上涨五成.

"还是十八大前的稳维预期比较强."长江证券分析师宋中庆指出,汇金公司继续增持工行(601398.SS)及媒体报导称保险公司近日加仓百亿元人民币股权投资,刺激权重占比较大的金融类股票出现较大上涨,从而推动大盘上扬.

他预计,前期密集成交区域--沪综指2,120-2,130点附近较为关键,若能有效突破,大盘可以走得更远.

尽管浙商证券分析师王伟俊亦承认十八大前将给大盘营造一个偏暖环境,不过他认为,由於近期政策面较为平静,大盘短期内难以获得充足的动力继续上冲,估计近日大盘以震荡格局为主.

工行今日发布的股份变动情况公告显示,汇金公司三季度增持了626.63万股股权,12个月以来则合计增持工行11,664.33万股.工商银行收涨1.33%报3.80元;兴业证券(601377.SS)以涨停价10.38元报收.

周二上市的新股洛阳钼业(603993.SS)获得市场热捧,早盘曾因换手达八成而被临时停牌至收市前五分钟,最终收报9.63元,较其发行价3元大涨221%,全日换手率达87.5%.

近日中共中央政治局会议确定,中共十八大会议将於11月8日召开.该次会议将确定下一届中共中央领导层.

沪深300指数.CSI300收升2.21%,报2,320.157点.沪深300指数10月合约收报2,323.8点,涨2.32%,成交量为687,674手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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