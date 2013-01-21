沪综指小幅收升创近八个月新高

路透上海1月21日 - 中国股市沪综指周一小幅收升,创下近八个月收盘新高.分析师指出,上周五大盘受国内经济数据提振而重返升途,市场人气重聚,但沪综指2,300点以上区域为之前密集成交区,上档阻力较大,而且前期领涨板块今日走势出现分化,因此大盘基本维持高位震荡走势,尾市一波拉升后沪综指再创近阶段新高.

沪综指.SSEC收报2,328.221点,涨11.151点或0.48%;此前收盘高位是去年6月1日的2,373.436点.上海A股今日成交额1,123亿元人民币,上日为1,050亿元.

"活跃的银行股没跌,大盘就不会深跌,这是一个风向标."长江证券分析师宋中庆指出,未来大盘走势仍不明朗,还需再观察一段时间.

前期领涨板块走势出现分化,券商股涨而保险股跌,就连银行股中,民生银行(600016.SS)等中小盘银行仍保持强势,但工商银行(601398.SS)等大型银行股却微跌.

万科A股(000002.SZ)和万科B200002.SZ双双收于涨停,稍早公司公布其B股转板H股的预案.

沪深300指数.CSI300收涨0.60%,报2,610.898点.沪深300指数2月合约尾盘报2,609.4点,涨0.06%,成交量为634,975手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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