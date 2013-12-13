三名中国人被控盗窃美国种子技术

路透堪萨斯城12月12日（记者 Carey Gillam） -美国官员周四称，三名中国公民在两起不同的案件中被起诉，原因是企图盗窃种子技术，所涉技术属于美国正在开发的贸易机密。

美国爱荷华州南区检察官Nicholas Klinefeldt表示，经过两年的调查，北京大北农科技集团股份有限公司国际业务负责人莫海龙（音）被逮捕，因其涉嫌从爱荷华州和伊利诺伊州的田地偷窃自交系玉米种子并走私到中国。莫海龙是通过合法途经到达美国的。

检察官表示，莫海龙和其他几名涉嫌人在2011年9月至2012年10月期间在数家美国种子企业进行过偷窃。

提交给美国爱荷华州南区地区法院的文件显示其他几名嫌疑人包括美国种子公司的雇员。这几家种子公司提供转基因种子的试验场地、或提供转基因种子的基因序列信息。

杜邦(DD.N)旗下的农业公司杜邦先锋（DuPontPioneer）和孟山都（Monsanto）(MON.N)都称在配合联邦当局的调查。这两家公司都是全球农业种子企业巨头。

杜邦先锋的保安发现试验新型种子的田地里有可疑活动，上报后调查开始。

第二起诉讼中，两名来自中国的农业科学家被控企图从一家生物制药企业在堪萨斯州的研究所里偷窃多个品种的种子样本。

美国堪萨斯州地方检察官Barry Grissom的发言人Jim Cross表示，现年47岁的张伟强（音）和现年63岁的严文贵（音）被控涉嫌盗窃贸易机密。Grissom办公室拒绝透露涉案公司名称。

Jim Cross称这两宗案件并无关联。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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