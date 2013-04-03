中国油轮自去年7月以来首次装载伊朗原油

* 从欧盟施加制裁导致保险商不愿承保以来，首次有中国油轮装载伊朗原油

* 该油轮的保险安排情况尚不明朗

路透北京4月3日 - 根据船运资料和行业官员表示，一艘中国油轮3月装载了伊朗原油。这是自从欧盟去年7月制裁伊朗，导致保险商停止承保船运以来，首度有中国籍油轮运载伊朗原油。

美国与欧盟于2012年向伊朗施加严厉制裁，藉此掐断它的石油收入，迫其停止核计划。

制裁措施使得伊朗无法找到保险商为油轮承保，过去九个月中国主要仰赖伊朗国家油轮公司(National Iranian Tanker Company, NITC)将原油运至中国。

如果中国找到为本国油轮承保运输伊朗原油的机制，中国的炼厂可能会增加进口。中国是伊朗最大的贸易伙伴，也是最大的原油买家。2012年每日购买量约44万桶。

船运资料显示，中国籍超级油轮远洋湖于3月20-21日停泊于伊朗哈尔克岛(Kharg Island)，取道前往中国。远洋湖运量为200万桶原油。

远洋湖隶属于中远集团(COSCO)旗下的大连远洋运输公司。

中远集团总经理办公室一名人士表示，不清楚此事。公司的新闻联络官未能联络上就此事置评。

挪威的海运与能源保险集团Skuld表示，它为远洋湖提供保赔保险(protection and indemnity, P&I)。

“我们为船只提供的保险是按年来计，不是总清楚船只在任何时间内从事了什么具体活动”，Skuld发布的声明指出。“船东没有义务通知Skuld，所属船只进行什么贸易活动。”

Skuld并指出，符合欧盟的规定是“最重要的。”

“任何超出或其行止违反保险条款者，都会面临其保赔保险受损的风险。”

“排除的操作是自动进行的 - 我们没有责任主动通知船东。”

另一方面，熟知船运消息的行业人士对路透表示，该艘油轮的保险与再保事宜是在中国安排的。但他未能提供更进一步细节。

“这是(制裁以来)的第一艘中国船…其中一家中国的伊朗油买家获得了政府的特许，尝试性地去伊朗拉油。”一名官员表示。由于事涉敏感，他要求匿名。

“所有的保险都是由中方处理的，”他说。(完)

(编译 沈以文; 审校 张涛)

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