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时事要闻 | 2016年 8月 3日 星期三 08:24 BJT

中国游客在巴黎机场附近遭抢劫 两人受伤

路透巴黎8月2日 - 法国警方消息人士表示，27名中国游客周二乘坐巴士前往巴黎戴高乐机场时，遭到数名男子抢劫。

劫匪抢走一些行李，其中两名游客受伤，随后被送往医院治疗。“他们向大巴司机喷射催泪瓦斯，并打伤了两名游客，”消息人士称。

目前不能确定被抢走的行李的价值。

巴黎经常出现针对中国、韩国和日本游客的袭击事件，因为劫匪认为他们会携带大量现金，而且行李箱装满在巴黎采购的奢侈品。

巴黎市长Anne Hidalgo在5月访问北京时对中国当局保证，已经采取措施加强安保。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

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