中国游客在巴黎机场附近遭抢劫 两人受伤

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透巴黎8月2日 - 法国警方消息人士表示，27名中国游客周二乘坐巴士前往巴黎戴高乐机场时，遭到数名男子抢劫。
劫匪抢走一些行李，其中两名游客受伤，随后被送往医院治疗。“他们向大巴司机喷射催泪瓦斯，并打伤了两名游客，”消息人士称。
目前不能确定被抢走的行李的价值。
巴黎经常出现针对中国、韩国和日本游客的袭击事件，因为劫匪认为他们会携带大量现金，而且行李箱装满在巴黎采购的奢侈品。
巴黎市长Anne Hidalgo在5月访问北京时对中国当局保证，已经采取措施加强安保。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。