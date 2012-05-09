借景点涨价之势 中国旅游类股有望火一把

* 受益景点提价预期,旅游类股有望在股市火一把

* 通胀缓解料未来提价之势已定

* 然旅游公司担忧提价将抑制游客数量

* 莫如借鉴迪士尼,多层次掘金园区内消费潜力

作者 康熙泽

路透北京5月9日电---中国社会民众对国内景点"游不起"的舆论已非一日之言,可是随着近期通胀预期的缓解,已过三年"禁涨期"的国内旅游景点大多都已急不可耐,下一波涨价潮料会扑面而来,二级市场上旅游板块,尤其上市的景区企业会直接受益,有望"火"一把.

不过提价虽对上市公司业绩有正面贡献,但更多属於春风一阵,难免会有"风过无痕"、竭泽而渔的担忧,莫如从长计议,借鉴美国迪士尼(DIS.N)的盈利模式,多层次掘金景区内的二次消费潜力.

"当前相当多的景区未摆脱'门票经济',景区企业自身盈利及地方政府受益该收入对财政贡献,令双方均有提价冲动."中国国家旅游局下属研究机构--中国旅游研究院的战东梅博士称,提价的收益仅部分用於景区维护,其它将进入利润.

2007年,中国发改委下发通知,实行政府定价和政府指导价管理的门票价格,因成本支出大幅增加确需调整的,应在调价前两个月向社会公布.同一门票价格上调频率不得低於三年.

当前以门票为重要收入来源的上市公司包括黄山旅游(600054.SS)、峨眉山A(000888.SZ)等,而黄山、峨眉山、以及首旅股份(002033.SZ)此前并购的海南三亚南山景区最近一次的调价时间分别在2009、2008和2005年,均已过了三年"禁涨期".

"景区门票上涨我认为是大趋势."由知名创投--红杉资本和鼎晖创投等投资的中国在线旅游预订服务商--驴妈妈国内产品中心总经理张征勇称.不过他亦补充指出,随着消费者旅游从观光型向度假、体验型转变,景区公司应顺势开发更多二次消费项目.

东方证券分析师杨春燕分析则指出,运营景区的成本以固定成本为主,经营杠杆大,一旦超过盈亏平衡点,门票价格的上涨收益将大部分转化为利润,业绩弹性大.

"考虑当前估值水平,如果二、三季度涨价预期兑现,该类上市企业股价会有表现."她称.

**提价之路非坦途**

刚过去的"五一"小长假外出旅游的消费者感慨"游不起"之声此起彼伏,网上甚至流传着某景点旺季门票价格,如果用来参观美国黄石公园、印度泰姬陵,"都玩一遍还剩100多元."这一说法虽略有夸张,但却反映出消费者对门票贵现状的无奈.

舆论的影响是否将止住本轮涨价的脚步?杨春燕认为,此轮提价是否成行,还是要看政府的干预程度,或者说政府是否能找到更好的盈利模式,通过其他方式助景区提高收益.如果没有,单靠舆论料很难达到抑制作用.

"除非地方政府很有钱,愿意把当前维护景区等成本通过其他的方式来补充,否则的话通过涨价直接从市场上拿,应该是个大方向吧.至于涨价的时间是在二季度、三季度还是在明年,这个可以探讨."她说.

不过票价提升带来的游客数量下滑的确是各大企业,尤其是上市公司不得不做的衡量;首旅股份高层此前在与分析师交流时坦言,旗下经营的南山景区提价需考虑风险.

"2005年、2006年曾提过一次,导致了南山一下变得非常萧条,因为任何商品提价顾客都有一个接受过程.另外南山因为接待游客中50%是团队,旅行社对价格敏感度很高."上述高层说.

张征勇则较为乐观,他表示,长远看门票上涨对游客抑制作用有限."景区和酒店不一样,消费者不住A,可以住B酒店,但九寨沟或者故宫只有一个."

东兴证券对国内5A景区票价统计显示,票价高於200元的景区个数占11%,位於100-200元区间的占比达35%,60-100元区间的占比为32%,低於60元占比21%,另有2%数据不可得.截至2月8日,中国共有130家国家5A级旅游景区.

**受益上市公司或借机"火"一把**

提价的大趋势似乎已不可避免,各大上市公司又会受益几何?

参照发改委此前规定中明确的门票具体调整幅度,以旺季票价为准,50元以下的(不含50元),一次提价幅度不得超过原票价的35%;50元至100元(不含100元),不得超过原价30%;100元至200元的(不含200元),不得超原票价25%;200元以上提价幅度不得超原票价的15%.

以黄山旅游为例,2011年该公司园林门票收入5.76亿元,占总营业收入近36%.瑞银UBSN.VX的报告就指出,考虑到今年进入门票提价窗口,交通持续改善,未来可能通过资本运作实现资源扩张,维持"买入"评级.

另一知名景区,佛教四大名山--峨眉山2011年的游山门票收入占总收入比例亦近36%.安信证券首席行业分析师衡昆称,峨眉山景区当前旺季票价150元,考虑其知名度高,兼有自然风光和宗教文化,游客对门票价格敏感性低.若提价成功将显着增厚公司短期业绩和长期内在价值.

在不考虑景区门票提价的前提下,安信证券预计2012年、2013年公司EPS为0.79元、0.94元,当前股价对应动态市盈率25倍和21倍.给予"买入-B"评级.2011年公司EPS为0.617元.

周三黄山旅游和峨眉山A收盘分别报15.11元和19.14元,过去一个月累计下跌5.3%及上涨近1.9%.

不过亦有分析人士提醒,需警惕部分旅游板块的股票已借提价预期概念进行过炒作.

今年2月,丽江旅游(002033.SZ)股价曾出现异动,随後停牌并发布公告称,公司2011年5月向有关部分提交丽江玉龙雪山旅游索道客运票价调整请示,但该次调价申请及调价标准能否获批具有较大不确定性.公司3月1日复牌後当天大涨3.2%.该股过去三个月累计涨幅达12.87%.

**迪士尼模式**

通过"提价"这种以逸待劳的做法直接提高业绩,固然能刺激公司股票在二级市场上的表现,但若能进一步借鉴自然景观不占优势的世界知名主题公园--迪士尼的经营模式,在门票收入外,提高游客在景区内二次消费的开支比重,更是"锦上添花".

战东梅博士就提到,对比迪士尼模式,国内景区应该增添一些文化、娱乐等有内涵意义的项目,不是仅依靠天然山水盈利.但她亦坦言,当前中国居民旅游意愿以观光占主流,且多数游客为旅行社组团,形成了"上车睡觉,下车照相"的走马观花式,参与项目甚少.

她认为,改变这种现状将是一个逐渐的互动过程,不仅需要景区做出改变,也需游客改变.

部分国内旅游企业也已经意识到开发二次消费的重要,中青旅(600138.SS)旗下主要旅游景点--乌镇今年就计划开业童览馆,可接受儿童托管,同时开办国际戏剧界的剧场,将引进赖声川的话剧,还在推行乌镇居民证,对数次入园的游客发放居民证,再次入园可不必交纳门票.

目前乌镇的门票收入占比就在降低,并计划进一步提升酒店和其它收入的占比.中青旅2011年年报显示,乌镇景区累计实现营业收入5.8亿元,同比增长18.85%,实现净利润2.2亿元,同比增长19.41%.

根据业内统计数据,迪士尼游客的消费中,门票消费占比仅50%-60%,也就是说餐饮、纪念品等消费亦占到五成左右,相比之下,国内游客的消费市场大有潜力.

"之前黄山也说过,三分之一的团可能就买一瓶矿泉水就OK啦."杨春燕称.(完)

--审校 丁淑琴

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