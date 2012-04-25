香港《文汇报》：中国牵挂港人重拾抗疫精神

（4月25日社评）

温家宝总理回信淘大花园居民,从一个侧面显示中国领导始终牵挂着港人的幸福安康, 这与中国在大政方针上维护港人福祉和香港繁荣稳定,是完全一致的.香港战胜萨斯世纪疫症侵袭,是依靠港人的同舟共济和中国的关心支持.在战胜萨斯中形成的抗疫精神,充分体现了港人团结互助的精神和专业人士无私奉献的精神, 这已成为香港核心价值的重要组成部分.温总理回信淘大花园居民,正好提醒港人在目前内外经济环境严峻、港府换届的情况下,应重拾和弘扬抗疫精神,共同支持梁振英领导的新一届港府迎难而上,稳中求变,把香港发展得更好.

温总理在今年3月人大会议後的记者会上表示,很想再去一次香港,到淘大花园看看那里的居民.淘大花园得悉後,写信给温总理说,总理先生日理万机,忧国忧民,但仍惦挂着淘大花园当年的惨况,实感万分激动.温总理看了他的信後很高兴,在信中对淘大花园历经萨斯困难後现在面貌一新,感到欣慰,祝居民幸福安康.

2003年当萨斯疫情肆虐中国和香港的时刻,中国主席胡锦涛在会见时任特首的董建华时说:“只要香港有需要中国政府帮忙的地方,中国政府一定全力支持,无论是物资还是人员,都会输送和组织最好的去香港,中国政府是香港特区的坚强後盾”.在中国的关心和支持下,港人众志成城,携手走出了萨斯阴霾.目前,香港内外经济环境严峻,加上特区政府换届,香港面临连串挑战.社会各界应重拾和弘扬抗疫精神,以建设性的态度支持梁振英及新一届特区政府,开创香港发展的新局面.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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