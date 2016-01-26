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中国财经 | 2016年 1月 26日 星期二 10:18 BJT

中国今年石油需求预计增4.3% 成品油供需盈余扩大--中石油研究

路透北京1月26日 - 中国石油集团经济技术研究院周二称，中国2016年石油需求预计将增长4.3%，表观消费量达到5.66亿吨，原油净进口预计增长7.3%至3.57亿吨，石油对外依存度上升到62%。

报告预计，中国今年成品油需求3.3亿吨，增长3.9%。原油加工量预计为5.49亿吨，成品油产量3.56亿吨，增长5.5%。

“国内成品油供需盈余继续扩大，成品油出口尤其是柴油出口将呈现常态化和规模化的特征。预计2016年成品油净出口将达到2,500万吨，增长31%。”报告称。

中国石油集团经济技术研究院并预计，中国2016年天然气表观消费量将增长7.3%至2,050亿立方米，天然气进口预计增长10.6%，至690亿立方米。中国2015年底商业原油储备能力总量为3.15亿桶。（完）

(发稿 黄凯； 审校 侯向明)

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