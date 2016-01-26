中国今年石油需求预计增4.3% 成品油供需盈余扩大--中石油研究

“国内成品油供需盈余继续扩大，成品油出口尤其是柴油出口将呈现常态化和规模化的特征。预计2016年成品油净出口将达到2,500万吨，增长31%。”报告称。

中国石油集团经济技术研究院并预计，中国2016年天然气表观消费量将增长7.3%至2,050亿立方米，天然气进口预计增长10.6%，至690亿立方米。中国2015年底商业原油储备能力总量为3.15亿桶。（完）