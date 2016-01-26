中国今年石油需求预计增4.3% 成品油供需盈余扩大--中石油研究

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月26日 - 中国石油集团经济技术研究院周二称，中国2016年石油需求预计将增长4.3%，表观消费量达到5.66亿吨，原油净进口预计增长7.3%至3.57亿吨，石油对外依存度上升到62%。
报告预计，中国今年成品油需求3.3亿吨，增长3.9%。原油加工量预计为5.49亿吨，成品油产量3.56亿吨，增长5.5%。
“国内成品油供需盈余继续扩大，成品油出口尤其是柴油出口将呈现常态化和规模化的特征。预计2016年成品油净出口将达到2,500万吨，增长31%。”报告称。
中国石油集团经济技术研究院并预计，中国2016年天然气表观消费量将增长7.3%至2,050亿立方米，天然气进口预计增长10.6%，至690亿立方米。中国2015年底商业原油储备能力总量为3.15亿桶。（完）
(发稿 黄凯； 审校 侯向明)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)