通富微电向集成电路产业基金增发股份 AMD收购资产全入囊中

路透上海10月20日 - 继联手收购全球知名芯片生产商AMD(AMD.O)的部分半导体封装和测试资产后，作为收购人之一的中国通富微电(002156.SZ)拟向共同收购人国家集成电路产业投资基金定向增发股份，从而将收购资产全部纳入囊中。

通富微电周三晚间公告称，拟向集成电路产业基金收购南通富润达投资公司49.48%股权和南通通润达投资公司47.63%股权，收购后通富微电将持有这两家投资公司100%股权，交易对价为19.21亿元人民币，全部以增发股份支付，每股发行价为10.61元。

通润达和富润达作为收购AMD资产的主体，拥有通富超威苏州公司和通富超威槟城公司各85%股权，AMD持有这两家公司各15%股权。苏州公司和槟城公司的主要客户为AMD，不过已开始拓展新客户，并与三星(005930.KS)、博通等展开合作。

同时，通富微电还将增发股份募集配套资金，发行底价为11.74元，募资总额不超过9.69亿元，将用于智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目建设。

收购及配套融资后，华达微电子仍保持第一大股东地位，不过持股比例由目前的31.25%降至24.59%，第二大股东富士通(6702.T)旗下的富士通（中国）持股降至16.82%，集成电路产业基金持股14.65%，成为第三大股东。

通富微电专业从事集成电路的封装和测试，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。

通富微电自8月开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报11.72元，因深交所需对重组材料事后审核，公司股票暂不复牌。（完）