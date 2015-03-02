芯片制造商恩智浦将收购飞思卡尔 新公司估值超过400亿美元

路透纽约3月1日 - 芯片制造商恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)(NXPI.O)已同意收购较小同业飞思卡尔半导体(Freescale)FSL.N，该交易对合并后公司的估值超过400亿美元。

两家公司在周日晚间对外宣布这笔交易，路透最先报导了此事。这笔交易将打造一家在汽车和工业半导体市场领先的企业。

这笔交易可能是迄今最为明显的迹象，表明半导体业者重获开展大型并购交易的信心。在此之际，他们的主要客户，比如手机厂商，正在寻求整合供应商。飞思卡尔的芯片亦应用于亚马逊(AMZN.O)电子书Kindle等消费产品。

这笔交易是半导体行业今年的第四宗并购，是迄今规模最大的并购。

上月，安华高科技(Avago Technologies)(AVGO.O)表示将以逾6亿美元收购无线网络公司Emulex Corp ELX.O；MaxLinear (MXL.N)则表示将以2.87亿美元收购熵敏通讯(Entropic Communications Inc)。1月时，Lattice Semiconductor称将以6亿美元收购矽映电子(Silicon Image)。

“从财务角度看该交易合理。两家公司合并壮大后，产品周期和终端市场波动带来的影响会减弱，”RBC分析师Doug Freedman称。

飞思卡尔半导体股东每股飞思卡尔持股可获得6.25美元现金外加0.3521股恩智浦股份。按收购价计算，飞思卡尔价值达118亿美元，包括债务在内的整体企业价值为167亿美元。

两家公司预计今年下半年完成交易。恩智浦将从资产负债表拨款10亿美元现金、10亿美元新债以及约1.15亿股为该交易提供资金支持。飞思卡尔股东将在合并后公司持股约32%。

恩智浦在逾25个国家有业务，2014年营收达57亿美元。飞思卡尔也在超过25个国家有业务，2014年净销售额为46亿美元。

恩智浦便携式设备和电脑业务正在迅速成长，2014年营收同比激增46%至7.12亿美元。但其规模较大的汽车和芯片识别业务仅增长12-13%，这两项业务占公司营收的一半左右。

飞思卡尔公布2014年经调整的获利为11亿美元，高于上年同期的8.93亿美元。(完)

(编译 白云/李爽 审校 张涛/张明钧)

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