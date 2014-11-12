克莱斯勒12月将在美国为逾37万辆车更换高田气囊充气组件

路透底特律11月11日 - 克莱斯勒集团提交至美国汽车安全监管机构的文件显示，该公司将在12月初开始在美国为超过37.1万辆汽车更换可能有瑕疵的安全气囊空气发生器。这些气囊是由日本高田(7312.T)所生产的。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在6月时宣布一项涉及约420万辆的召回行动，其中包括克莱斯勒2003-2007年的车款。

克莱斯勒在提交至NHTSA的文件中称，高田并未对NHTSA所检视的充气组件做出有安全瑕疵的判定，但克莱斯勒将不晚于12月19日开始替换。

根据NHTSA文件，克莱斯勒或将在12月初于佛罗里达州部分地区开始召回行动。

涉及的车款包括Dodge Ram、Durango、Dakota、Charger、Magnum、Chrysler Aspen以及300。

高田尚未对此事置评。

克莱斯勒对NHTSA表示，与高田一起调查了测试版空气发生器组件，包括从佛罗里达废弃场取得的样本。

克莱斯勒说，高田的分析显示佛罗里达州空气发生器组件的湿度水平略高。

克莱斯勒称，高田已对可疑的空气发生器组件进行一连串测试，包括电脑断层扫描、“实地拆解”等，并测试了性能、湿度水平以及其他物理及化学特性。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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