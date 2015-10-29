离岸人民币自盘中低点反弹逾300点 疑似央行出手收敛两地价差

路透香港10月29日 - 离岸人民币兑美元周四午后上演v型反转，从早盘的低位6.4004一度迅速升至6.3660，涨逾340个点子至一周高点。市场人士揣测是中国央行通过部分中资银行出手干预离岸市场，促使与境内（CNY）价差收敛至150个点子内。

“中国央行昨天晚间已借机构手在伦敦盘就已着手干预，今天午后又在CNH市场砸盘，动向明显，就是促使CNH与CNY的价差收敛至150个点子， ”香港一位资深交易员称，他认为今日应该是10月份最大的单日干预。

另一位中资交易人士则表示，央行是否CNH干预尚不确定，因电子平台交易量没有明显上升、CNH市场又比较薄（thin），但他亦表示，午后14点多钟，“CNH动得太快，迅速涨幅与在岸价差已缩窄至150个点子，这比较符合监管意图。”

一位中资资深研究人士表示，“ 今天从盘面初步看，以为是聪明的机构抢人民币，等着央行为了冲刺SDR目标而压CNH/CNY汇差出手时卖，才搞出来的，”后闻讯，部分中资机构已通过外资银行及机构直接交易，促使CNH涨幅气势如虹。

本地时间15：00分，离岸人民币现汇报6.3690，较上日涨215个点子或0.34%。早盘低点是6.4004，盘中一度涨至6.3660，创一周以来的高位，在岸即期则小跌至6.3571，两地价差较昨日400点左右收敛至119个点子。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期报6.5215/5265，上日收盘在6.5555，大涨0.52%。

全球汇市方面，美元指数周四守在两个半月高点附近，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能在12月升息，而市场普遍预期届时欧洲央行将会扩大刺激规模。