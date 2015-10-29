人民币收盘小升 疑似央行干预致离岸大涨两地价差收窄

路透北京10月29日 - 人民币兑美元即期周四收升，与中间价下跌走势相反 。午后受疑似央行施压，离涨势如虹，与在岸价差收缩至约50点，交易员称，人 民币纳入特别提款权（SDR）在即，与离岸价差收窄并不意外，短期人民币料延续双向波动 。

交易员提到，虽然美联储12月升息预期增强令新兴市场货币走贬，但市场反应稍显平淡 ，除了昨日尾盘避险资金购汇提前消化了这一影响外，跟最近大行结汇较多，对冲客盘购汇 力量，令整体汇市结购汇基本均衡有关。

“今天CNH明显热闹，马上SDR出结果了，两地的GAP（价差）差太多肯定会招来干预的 ，GAP不大是（央行的）目标啊。”一外资行交易员表示，“这样看人民币加入SDR希望很大 啊”。

交易员指出，今日在岸市场结购汇基本均衡，未见到监管层维稳市场的迹象。预计市场 近期仍在6.34-38之间窄幅震荡。

早间离岸CNH短暂下探6.40元关口后一路上行，最新涨幅逼近400点子，截止16:50,离岸C NH报6.3610，创下一周新高。

“中国央行昨天晚间已借机构手在伦敦盘就已着手干预，今天午后又在CNH市场砸盘， 动向明显，就是促使CNH与CNY的价差收敛， ”香港一位资深交易员称，他认为今日应该是1 0月份最大的单日干预。

周四公布的路透调查显示，过去两周来，投资者对新兴亚洲货币的看法转为悲观，因预 期美国今年将会升息，而且市场也担忧全球经济增长低迷。投资者对人民币的看法亦转为偏 空。而10月15日公布的上次调查结果显示，人民币自8月初以来首次出现净多仓，因中国央 行在安排人民币贬值后采取措施稳定汇率。

全球汇市方面，美元兑欧元周四在两个半月高点附近持坚，此前美联储暗示可能在12月 升息，凸显出世界各大央行货币政策之间得的分化。欧洲央行或放松政策的前景令欧元承压 ，欧元兑日圆触及六个月低点。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3568。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3567 6.3592 0.04%

中间价 CNY=SAEC 6.3596 6.3536 -0.09%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 198.85亿美元 215亿美元

日内波动幅度(pips) 82 日高6.35 日低6.361

28

今年以来升贬幅度 -2.40%

2005年汇改以来升贬幅度 30.20%

1年期美元/人民币掉期 +1,030

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3623 6.3885

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5225 6.5555

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）