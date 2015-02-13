综述：看贬CNH情绪浓厚随时压升即期利率 羊年难减压

作者 倪蔚丹

路透北京2月13日 - 本周离岸人民币（CNH）拆借利率走势跌宕起伏。因中国中央主动投放流动性且中资大行在离岸市场出手平抑，离岸短端人民币的利率前半周自历史高位回落；但CNH远期贬值压力仍在，羊年CNH拆借利率料易上难下。

市场人士指出，由于过去几年人民币一直是升值状态，在目前中国经济放缓、美元升值等重压下，企业会集中爆发避险操作。因此，美元/人民币远期掉期交易的升水点数将高位盘踞，短期利率随之将上升。若遇黑天鹅或季节因素，羊年期间则随时可能窜至高位。

“本周前有国有银行在离岸市场上敞开供应人民币，后有央行主动投放流动性，因此人民币短端利率有所回落。”市场中的交易人士称。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，货币当局可能也不愿见到因CNH拆借利率持续高企而影响到正常交易。“市场要维持正常的运转，需要有活跃流动性的中间人存在。中资大行愿意承担这个角色。”

上周香港市场出现人民币供求剧烈失衡现象，1年期人民币存款利率由上周三的3.9%迅速上升至上周五的4.695%；同时CNH上周大幅升值约400个bp，远远超过CNY升值幅度。

据香港文汇报报导，目前港银的3个月期人民币存息普遍逾3.5厘，如信银国际3个月人民币存息就高达5.3厘冠绝香港同行。有市场人士不排除境内外息差会促使内地居民来港存人民币套息，但目前未见这个趋势。

参看离岸人民币市场银行间拆款利率波动情况图表，请点选：link.reuters.com/fev93w

**CNH贬值预期难消，利率平价决定利率汇率**

在海外人民币贬值预期不断升温影响下，近期参与做空人民币各类产品的队伍不断扩大，并导致离岸的现货CNH市场出现流动性紧缺状况。而USD/CNH看涨期权到期行权、上周央行降准后更多投资者入场做空USD/CNH长端掉期升水、以及此前境内外汇差较阔引致的套利交易等因素，共同造就近期离岸人民币资金的紧张局面。

市场人士指出，做空USD/CNH长端掉期升水的投资者，需要买入短端掉期点进行融资，这加剧了离岸人民币流动性的紧张并大幅推高短端掉期点。加之1月19日到二月是去年很多USD/CNH看涨期权行权日，此前卖出看涨期权的投资者，要维持部位中性需要不停抛补，进一步带动USD/CNH掉期远端升水上扬。

一家台资行的副行长认为，此前CNH Hibor利率高企不落，可能还与中资不出手平抑价格有关。通过提高融资成本来抬高持有美元和做空人民币的成本，可以变相达到缓解离岸人民币贬值压力的目的。

“一年期USD/CNH看涨期权到期后，从方向上看，补的多抛的少。卖出美元看涨期权的投资者需要不断补美元，这会导致人民币流动性紧张和抬高carry成本。”一外资行交易员指出，人民币融资成本的提高又会传导至长端掉期，带动美元掉期升水上扬。

交易员亦指出，在离岸人民币流动性趋紧之下，不少银行以高息吸揽人民币存款。而随着境内外汇差收窄至能大约保证盈亏平衡的70点以下，目前套利交易已较为稀少，亦缓解人民币流动性紧张局面。此前境内外汇差较阔激发套利盘在境内购汇境外结汇，人民币资金从境外流向境内，也一定程度令离岸人民币吃紧。

本月初境内外即期人民币同一时刻汇差曾一度阔至近200个点子。截止周五北京时间9：53，美元/人民币即期报6.2415，美元/离岸人民币成交于6.2416，二者价差已缩小至仅为1个点子。（完）

**本周市场动态**

--韩国央行数据显示，韩国1月人民币存款下降。人民币持有量的下降，是因为投资者撤离该币种，而且大部分存款到期。

--港交所行政总裁李小加周二表示，沪港通额度不成问题，很容易调整。他是在回应市场对沪港通额度即将用尽的担心时做出上述表示的。

--根据汤森路透旗下IFR周三报导，韩国进出口银行(Kexim)发行了一只2018年到期的宝岛债，收益率4.4%，融资10亿元人民币(1.6亿美元)。

--渣打银行周三表示，12月渣打人民币全球化指数升至2,089，较前月上升2%。12月的指数上升是由跨境人民币支付和离岸人民币外汇推动。

--中国银行台北分行自周三起，上调台湾本地银行转存款利率0.01至0.15个百分点，调整后一个月期转存利率达4.3%，创今年以来高位。

(审校 毕晓雯)

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