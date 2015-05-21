人民币收涨至近一个月高点 汇丰中国PMI初值影响有限

路透上海/北京5月21日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收涨至近一个月高点，并突破6.20关口，与中间价三连跌至逾一周低点走势相反。交易员表示，汇率稳定依旧是各方共识，甫公布的5月汇丰中国PMI初值对人民币汇率影响均有限，不过午后受国际美元指数走弱，欧元走强的影响，境内客盘结汇热情有所提升，助推人民币价格。

他们并表示，近期中间价和即期人民币表现基本脱节，或体现管理层更强烈的稳定预期，人民币虽然下午走升，但仍在6.19-6.22这个区间，且大行亦没有太大动静，市场未显趋势性行情的迹象，下一步走势仍看美元的走向。

“近期行情真没什么说头，经济不好，（人民币）避免贬值预期，但也没有升值态势，稳定为主吧，”一外资行交易员表示，“近期交投一直比较清淡，我们更愿意看看欧元等其他币种的机会。”

该交易员并指出，管理层焦点在利率市场化，而当前中国经济表现不佳，利率汇率“双率”同时动可能性不大。

汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”值显示， 5月PMI初值数据小幅升至49.1，连续第三个月位于荣枯线下方；其4月终值为48.9。

渣打银行在最新研究报告中预计未来几个月外部需求将缓慢复苏，但国内需求或等到下半年方能企稳。预计2015年中国贸易顺差规模或将超过2014年，使得决策部门很难利用人民币贬值作为政策工具推动经济增长。

全球汇市方面，欧元兑美元周四上涨，四日来首见。法国企业活动复苏迹象提振欧元，不过德国民间部门活动放缓限制了欧元涨幅。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1968 6.2038 0.11%

中间价CNY=PBOC 6.1139 6.1125 -0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 134亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最 1.48% (上限±2%) 日高 日低

大波幅

日内波动幅度(pips) 86 6.1959 6.2045

2015年来即期升贬值幅度 0.12%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 1265

=CFXS>

今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2415/65 6.2515

CNH即期CNH= 6.1993/03 6.2046

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)

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