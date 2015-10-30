人民币跟随CNH收涨近400点创811来新高 成交创逾一月最大

路透上海10月30日 - 人民币兑美元即期周五收盘大涨至811汇改以来新高， 单日涨幅近400点，成交也放大至逾一个月最大。交易员称，中间价大涨百点提振人民币多头，而昨日以来疑似央行持续在离岸市场干预，致离岸CNH大幅飙升且与在岸价倒挂。

但经济仍面临下行压力，短期在岸人民币升值空间有待观察。

交易员指出，今早在岸客盘还不时有购汇需求，但接近午盘离岸CHN再度拉升 ，两地价差倒挂水平亦被进一步拉大；早前购汇需求也转为止损导致在岸亦快速走升，尾盘 人民币加速升值。

“CNH这么强，gap又倒挂了，CNY没理由不跟啊，在说央行本来也不希望人民币贬值预 期太强，我感觉CNY还有点空间，当然趋势性升值还不太可能，经济还没明显见好啊。”一 中资行交易员指出。

截止收盘，人民币对美元即期成交量达264亿美元，创一个月来最大 ，较上日放大逾三成。离岸人民币兑美元午后继续扩大涨幅，盘中一度触及6.3152 的8.11汇改以来的新高。交易人士揣测，中国央行继续在市场上影响汇率，另有部分部位止 损，空头回补加剧CNH升势。

全球汇市方面，美元兑日圆周五反弹，有关日本政府可能追加预算的报导提振了风险偏 好，帮助美元扳回先前的跌幅。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3249。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3175 6.3567 0.62%

中间价 CNY=SAEC 6.3495 6.3596 0.16%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 263.99亿美元 196亿美元

日内波动幅度(pips) 328 日高6.31 日低6.3499

71

今年以来升贬幅度 -1.80%

2005年汇改以来升贬幅度 31.01%

1年期美元/人民币掉期 +1,025

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3278 6.3485

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.4855 6.5045

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）