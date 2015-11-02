人民币收跌逾200点子 疑似干预不明显购汇盘助贬

路透北京11月2日 - 继上周五大涨近400点子后，人民币兑美元即期周一大幅收贬逾200点子，午盘一度扩大跌幅至289点，回吐上日半数涨幅。交易员指出，主因疑似干预不明显，购汇盘放量释出，加之美元空头回补，均推动人民币贬值。

他们并称，离岸人民币和在岸同步大幅走贬，两者价差不大。短期影响人民币走势的主要看客盘和央行的力量；不过，人民币纳入SDR（特别提款权）评估在即，人民币短期料维持区间行情。

“中国大国的承诺肯定要遵守，人民币不会大幅贬值。以后要习惯这种波动，每天波动200个点、500个点甚至1,000个点，都是正常的范围，比G7每天波动几千点小多了。”一股份行交易员说。

交易员并指出，人民币纳入SDR评估在即，在结果出来之前人民币可能会维持相强势，但考虑到基本面的情况，人民币向上的空间不大。

而宏观数据也难以提供人民币强势升值的理由。财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

周日出炉的中国官方制造业PMI则持平于上月的49.8，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低53.1，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。

全球汇市，美元周一下跌，因在中国制造业数据不佳的情况下，投资者风险偏好消失，同时低收益的欧元和避险货币日圆受到支撑。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3382。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3379 6.3175 -0.32%

中间价 CNY=SAEC 6.3154 6.3495 0.54%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 183.4亿美元 264亿美元

日内波动幅度(pips) 264 日高6.32 日低6.3464

今年以来升贬幅度 -2.11%

2005年汇改以来升贬幅度 30.59%

1年期美元/人民币掉期 +905

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3483 6.32

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5025 6.4855

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）