海外空头“十一”假期偷步离岸人民币即期 倒挂行情被迅速终结

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月2日 - 离岸人民币兑美元在“十一”黄金周的头两天，上演了v型反转行情，终结了9月30日下午两地人民币强势升势、与在岸汇率价差保持倒挂近百个点子的局面，在空头主导下，人民币逾两日里走跌了近三百个点子。
交易人士认为，自9月30日晚间起，伦敦盘空头率先利用“十一长假”多头离场时机，发起反攻，这表明离岸人民币贬值压力仍较大，但碍于中国央行节前借机构之手一直入场干预表“维稳”坚定立场，空方仍有所忌惮，鉴于三季度中国经济数据较为疲弱，人民币短期仍面临贬值压力，但节后走势仍要看是否干预及支撑。
自9月24日起，离岸人民币连续四个交易日小幅走升，在跨节买需大增、中资机构大单频现、人民币空头平仓等多重因素作用下，飙升并触及6.3410的“8.11”汇改来最高位，境内外价差倒挂逾200点，然这一走势在9月30日夜间被终结和反转。
“9月底的几日交易，市场频现干预之手，明显是央行借中资大行在离岸市场抛售美元想逼退空头，但海外做市商仍按往年惯例在十一长假中资机构缺席时赌空CNH，这也说明人民币的贬值压力挺大。”一位外资大行资深交易人士称。
他并称，节前中国央行试图干预推升离岸人民币汇率，以促进形成境内外一致的人民币汇率，但这努力在节中很快被打破，显示出市场的力量，离岸人民币相对于在岸汇率出现溢价或只是“昙花一现”。
另一位外资行交易员认为，这两日CNH的贬值抽高跟一些看升人民币的TRF（目标可赎回远期合约）衍生产品解约有些关联。
全球最大共同基金之一PIMCO周四报告称，因国内股市影响，未来一年中国经济增速可能下降100个基点之多，中国央行料将因此加大刺激力度，继续降息和降准，人民币或将延续三季度跌势再度走低。
本地时间12：55分，离岸人民币现汇CNH=D3报6.3740，较上日跌70点子或0.11%。盘中窄幅波动，在岸因国庆假期，10月1日至10月7日均休市。同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期CNY1YNDFOR=报6.5605/5655，上日收盘在6.5495，跌0.17%。
美元兑日圆和欧元周五变动不大，在美国非农就业报告公布之前，投资者态度谨慎，这项数据可能影响美联储在今年底之前升息的机率。（完）
(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。