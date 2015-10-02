海外空头“十一”假期偷步离岸人民币即期 倒挂行情被迅速终结

路透香港10月2日 - 离岸人民币兑美元在“十一”黄金周的头两天，上演了v型反转行情，终结了9月30日下午两地人民币强势升势、与在岸汇率价差保持倒挂近百个点子的局面，在空头主导下，人民币逾两日里走跌了近三百个点子。

交易人士认为，自9月30日晚间起，伦敦盘空头率先利用“十一长假”多头离场时机，发起反攻，这表明离岸人民币贬值压力仍较大，但碍于中国央行节前借机构之手一直入场干预表“维稳”坚定立场，空方仍有所忌惮，鉴于三季度中国经济数据较为疲弱，人民币短期仍面临贬值压力，但节后走势仍要看是否干预及支撑。

自9月24日起，离岸人民币连续四个交易日小幅走升，在跨节买需大增、中资机构大单频现、人民币空头平仓等多重因素作用下，飙升并触及6.3410的“8.11”汇改来最高位，境内外价差倒挂逾200点，然这一走势在9月30日夜间被终结和反转。

“9月底的几日交易，市场频现干预之手，明显是央行借中资大行在离岸市场抛售美元想逼退空头，但海外做市商仍按往年惯例在十一长假中资机构缺席时赌空CNH，这也说明人民币的贬值压力挺大。”一位外资大行资深交易人士称。

他并称，节前中国央行试图干预推升离岸人民币汇率，以促进形成境内外一致的人民币汇率，但这努力在节中很快被打破，显示出市场的力量，离岸人民币相对于在岸汇率出现溢价或只是“昙花一现”。

另一位外资行交易员认为，这两日CNH的贬值抽高跟一些看升人民币的TRF（目标可赎回远期合约）衍生产品解约有些关联。

全球最大共同基金之一PIMCO周四报告称，因国内股市影响，未来一年中国经济增速可能下降100个基点之多，中国央行料将因此加大刺激力度，继续降息和降准，人民币或将延续三季度跌势再度走低。

本地时间12：55分，离岸人民币现汇CNH=D3报6.3740，较上日跌70点子或0.11%。盘中窄幅波动，在岸因国庆假期，10月1日至10月7日均休市。同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期CNY1YNDFOR=报6.5605/5655，上日收盘在6.5495，跌0.17%。

美元兑日圆和欧元周五变动不大，在美国非农就业报告公布之前，投资者态度谨慎，这项数据可能影响美联储在今年底之前升息的机率。（完）