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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 15:16 BJT

菲律宾周二招标南海三个油气区块

菲律宾周二将对南海三个油气区块的油气开发进行招标，其中两块处於与中国存在主权争议的区域。菲律宾能源部高官Jose Layug称“菲律宾在该区域内行使开发资源的排他性主权和权利。这些权利勿庸置疑，不存在争议。” 图为资料图片。

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