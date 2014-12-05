农业部：未来谷物进口不会大幅增加 “中国粮食威胁论”不存在

路透北京12月5日 - 中国2014年粮食总产量实现“十一连增”。农业部总经济师、新闻发言人毕美家周五表示，未来可能还是要适当进口一些国内短缺品种，但谷物进口不会大幅增加，“中国粮食威胁论”是不存在的。

“目前水稻、小麦、玉米这三大谷物的进口量仅占我们国内产量的2.4%，还是比较低的。”毕美家在国新办新闻发布会上称。

他表示，近些年中国粮食进口量有所增加、但总量并不是很大，主要是因为国际市场上的粮价比国内低，同时还为了满足国内多样化的消费需求，这也需要适当进口一些优良的品种进行调剂。

“中国的战略就是保证基本自给。”他说，而且未来仍有占相当比重的农民将继续依靠农业生活，因此进口粮食还有一个与农民增收的平衡问题，而这正是“适度进口”所包含的意思。

去年中央提出构建新形势下国家粮食安全战略，就是坚持“以我为主，立足国内，确保产能，适度进口，科技支撑”，核心就是要端牢中国人的饭碗，饭碗主要装中国粮。

毕美家表示，尽管今年部分地区发生严重伏秋旱，但灾害发生的范围和程度接近常年，大部分地区气象条件总体较好，没有受到乾旱的地区和有灌溉条件的田块增产明显，也是粮食增产的客观原因。

“从目前的情况看，今年秋冬种的形势比较好，...据农业部农情调度，预计今年冬小麦面积略有增加。”他称。

他并透露，到目前为止，中国批准种植的转基因作物只有棉花和木瓜，没有批准任何转基因主粮的商业化生产。

国家统计局昨日公布，2014年全国粮食总产量60,710万吨，同比增长0.9%，实现“十一连增”。其中谷物总产量同比增长0.8%。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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