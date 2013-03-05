中国人大和政协十二届一次会议日程表（3月6日—3月17日）

北京拟治理“大城市病” 2020年人口规模在2300万人--新华

路透北京3月28日 - 北京市最新表示，计划至2030年治理“大城市病”取得显着成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成；在城市规模上，2020年人口规模在2,300万人。