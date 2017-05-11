中国要提高穿透式监管的有效性 稳妥推进金融监管改革--金融时报

中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京5月11日 - 中国金融时报周四发表时评称，在当前分业监管格局下，进行穿透式监管，对于统一监管标准、消除监管套利和防范系统性金融风险尤为重要；要提高穿透式监管的有效性，牢牢守住金融安全底线，还需要稳妥推进金融监管改革，加强监管协调，补齐监管短板，避免监管空白。
文章指出，实施穿透式检查，进行穿透式监管，正是当前加强金融监管、弥补监管短板、消除监管空白、提升监管有效性的必要举措；是有效防范金融风险，维护国家金融安全，引导资金更好服务实体经济的重要途径。
文章强调，近几年，随着金融综合经营的快速发展以及金融创新的深化，银行、证券、保险等各类金融机构纷纷涉足资产管理产品领域，以创新之名开发了不少链条长、跨行业、跨市场、层层嵌套、结构复杂的资管产品，各类“通道业务”流行。
这些产品或交易模式往往结构复杂、透明度较低，一方面容易引发交叉性风险传递，增加金融体系的风险隐患；另一方面会导致资金在金融体系内滞留时间延长，资金“脱实向虚”现象严重。
不管是资金“脱实向虚”、以钱炒钱，还是大量结构化产品绕道进入高风险行业和领域，都显示出当前金融市场乱象丛生，凸显出加强金融监管、弥补监管短板的紧迫性。
业内专家表示，穿透式监管就是透过金融产品的表面形态，看清金融业务和行为的实质，将资金来源、中间环节与最终投向穿透连接起来，按照“实质重于形式”的原则，甄别金融业务和行为的性质，根据产品功能、业务性质和法律属性，明确监管主体和适用规则，对金融机构的业务和行为实施全流程监管。
实际上，为加强金融监管，有效防范金融风险，从去年至今，有关方面高度重视金融监管中的穿透性，不断提高监管能力和有效性。从实践来看，穿透式监管的效果正不断显现。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。