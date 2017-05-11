中国要提高穿透式监管的有效性 稳妥推进金融监管改革--金融时报

路透北京5月11日 - 中国金融时报周四发表时评称，在当前分业监管格局下，进行穿透式监管，对于统一监管标准、消除监管套利和防范系统性金融风险尤为重要；要提高穿透式监管的有效性，牢牢守住金融安全底线，还需要稳妥推进金融监管改革，加强监管协调，补齐监管短板，避免监管空白。

文章指出，实施穿透式检查，进行穿透式监管，正是当前加强金融监管、弥补监管短板、消除监管空白、提升监管有效性的必要举措；是有效防范金融风险，维护国家金融安全，引导资金更好服务实体经济的重要途径。

文章强调，近几年，随着金融综合经营的快速发展以及金融创新的深化，银行、证券、保险等各类金融机构纷纷涉足资产管理产品领域，以创新之名开发了不少链条长、跨行业、跨市场、层层嵌套、结构复杂的资管产品，各类“通道业务”流行。

这些产品或交易模式往往结构复杂、透明度较低，一方面容易引发交叉性风险传递，增加金融体系的风险隐患；另一方面会导致资金在金融体系内滞留时间延长，资金“脱实向虚”现象严重。

不管是资金“脱实向虚”、以钱炒钱，还是大量结构化产品绕道进入高风险行业和领域，都显示出当前金融市场乱象丛生，凸显出加强金融监管、弥补监管短板的紧迫性。

业内专家表示，穿透式监管就是透过金融产品的表面形态，看清金融业务和行为的实质，将资金来源、中间环节与最终投向穿透连接起来，按照“实质重于形式”的原则，甄别金融业务和行为的性质，根据产品功能、业务性质和法律属性，明确监管主体和适用规则，对金融机构的业务和行为实施全流程监管。

实际上，为加强金融监管，有效防范金融风险，从去年至今，有关方面高度重视金融监管中的穿透性，不断提高监管能力和有效性。从实践来看，穿透式监管的效果正不断显现。（完）