中国7月进出口双降逊预期 外贸形势仍严峻下半年经济将承压

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路透北京8月8日 - 中国7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。

分析人士认为，在中国外贸整体疲弱的情况下，下半年经济仍依赖投资，但房地产高位回落是大概率事件，而基建投资增长空间也已有限，下半年经济增长将承受一定压力。

“从数据看，7月份以美元计价的进出口增幅持续下降，其中出口降幅略有收窄，而进口降幅则继续扩大，显示在‘三去一补一降’的大背景下，国内需求端依旧疲弱，加之国际大宗商品价格回落，也导致7月进口降幅扩大。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁解读数据称。

他表示，从出口看，目前世界经济并没有真正好转，尤其美国经济亦不佳，虽个别数据向好，但缺乏实质性支撑，这波及到中国；但上半年人民币对一篮子货币的实际有效汇率指数贬值近6%，预计会对下半年出口略有帮助。但考虑到国内外整体基本面都显示需求乏力，预期今年中国全年的进出口形势都不乐观，全年出口下降6%左右。

中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%，路透调查预估中值分别为下降3%和下降7%；贸易顺差为523.08亿美元，高于路透预估中值的476亿美元。

7月进口同比创今年2月以来最大降幅，贸易顺差则为六个月最高水准。前7月以美元计价出口同比下降7.4%，进口同比下降10.5%。

海关新闻稿并显示，7月外贸出口先导指数为33.8，较上月回升1.1，表明四季度初出口压力有望减轻。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，从数据看来，一是整体外贸积重难返，难有实质性好转，出口跌幅较上月略收窄，但这与基数有关，并不是实质好转； 二是尽管全球化对各国都是好事，但由于持续低增长，很多人开始怀疑全球化是否能达到预期，一些地区重启贸易保护壁垒，使得全球经济疲软之时本就脆弱的贸易雪上加霜。

“我认为中国政府要做两手准备，要通过危机倒逼改革，贸易方面质量重过数量，还要立足大国国情，向内需要增长。”他称，下半年稳增长，消费是基础，投资是关键，要创造更多条件刺激消费，但这也是个漫长的过程；短期还是要通过PPP加大投资对冲，若稳增长政策执行到位，对三季度经济增长6.7%还是有信心的。

中金公司固收团队则认为，在进出口整体仍偏弱的环境下，国内未来经济走势仍主要看房地产和基建支撑力度，预计这两者年内会逐步放缓，经济仍有下行压力。货币政策短期内不急于放松，但中期来看，随着经济和通胀回落，货币政策仍有放松空间。

人民币兑美元即期周一早盘较上日收盘价续大跌，但跌幅较盘初略有收窄，中间价亦大跌逾200点。交易员称，今日海关总署发布的7月贸易数据对汇市直接影响有限，周末外储数据好于预期，人民币贬值预期略有缓解；预计强势美元持续性较为有限，且有大行维稳，短期汇价料易升难跌。

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**未来进口回升力度仍弱**

分析人士称，进口跌幅扩大有高基数的因素，但大宗商品价格下行以及内需疲弱是主因，时值国内经济结构转型关键时期，预计未来进口回升力度仍较弱。

交通银行金融研究中心研究员刘学智表示，总的来说出口有改善。一方面，虽然外需环境仍然疲弱，但正在改善；另一方面，过去一段时间，全球贸易处于负增长，东亚很多和中国相邻的国家出口维持负增长，从这个角度看中国出口形势在全球具有一定竞争力。

而进口仍然延续负增长，这是因为部分产品价格的下跌。工业初级产品、大宗商品价格还在低位，原油价格下降，这对中国进口数据影响较大。目前中国国内面临经济结构转型升级，部分行业去产能压力较大，这一过程中，进口需求也是比较弱的。

“从未来趋势看，外需的疲弱状态可能会逐步缓解，但外需明显回升的动力较弱，不确定因素较大。未来出口还会上涨，但会维持低速，甚至部分月份出口可能出现负增长。进口回升动力比较弱，负增长态势可能仍将延续。”他说。

原商务部研究院研究员金柏松的看法相对乐观，他表示，尽管海关公布的进出口数据显示下行压力比较大，但是很多人忽略了一点，经季节调整后今年7月进出口总值同比下降3.3%，其中出口下降1.5%，进口下降5.6%。环比来看，出口基本持平，进口下降0.9%。其实这样来看，对中国的进出口也不必过分悲观。

他认为，世界经济发展有高潮有低潮，每一次都是超长周期，每一轮周期都是由科技创新引领的。目前全球范围来看，新的周期没有起来，老的周期正在过去，此时各国经济贸易普遍放缓也是周期更替的客观反映。新的科技创新能够创造新的需求，全球性的贸易和经济要想走出低潮，应该有更多的协调，并且保护知识产权，推动各国研发新产品。而从中国的角度而言，更要加快推动经济的机构新改革，鼓励科技创新，并保护知识产权。

在人民币汇率方面，分析师多预期会呈现双向波动的格局。海通证券宏观团队的姜超、顾潇啸指出，7月顺差大幅回升，人民币汇率暂稳。上周央行货政报告特别提到降准对汇率的潜在冲击，且7月份人民币先跌后升，外储小幅下降，预示在央行干预能力增强，汇率短期仍将保持稳定。

国金证券大类资产配置资深分析师徐阳也指出，贸易顺差扩大且好于预期，或抑制人民币贬值。7月贸易顺差的扩大，很可能是对未来一段时间汇率走势的一个重要预期，即下半年人民币汇率不会持续走贬，或增加双向波动。这其中不乏政治层面的支持，比如：9月杭州G20会议，SDR正式入篮，等等。

中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。（完）