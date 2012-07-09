版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 16:30 BJT

崔罗莲美国女子公开赛夺冠

美国高尔夫女子公开赛周日落幕，世界排名第五的韩国选手崔罗莲以四杆优势收获个人首个大满贯冠军，成为第六位在该赛事夺冠的韩国选手。另一名韩国选手梁熙英位列第二。崔罗莲总成绩为低於标准杆7杆的281杆。崔罗莲夺冠後兴奋拥抱了球童，之後同胞们向她喷洒香槟庆祝。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐