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中国财经 | 2013年 10月 30日 星期三 12:38 BJT

重庆银行IPO拟筹资5.52亿美元--IFR

路透香港10月30日 -汤森路透旗下IFR周三报导引述直接参与招股的消息人士说法指出，重庆银行计画将香港首次公开招股(IPO)订价设在招股价区间中段，筹资5.52亿美元。

IFR称，重庆银行或以每股6.05港元定价，发行7.075亿股，指导价格区间为每股5.60-6.50港元。

高盛(Goldman Sachs)(GS.N)和摩根士丹利(MorganStanley)为重庆银行IPO的全球联席协调人，联合簿记行还包括农银国际、交银国际、建银国际、中国国际金融公司。(完)

(编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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