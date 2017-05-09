重庆百货出资2.66亿元参与马上消费金融公司第二轮增资

公告称，马上消费金融因发展需要，拟进行第二轮增资扩股，新增注册资本9.1亿元人民币，注册资本由13亿元增加至22.1亿元。

2014年12月，重庆百货作为主要出资人，出资9,000万元发起设立马上消费金融公司，并持有其30%的股权。2016年8月，重庆百货出资3.2亿元，参与马上消费金融的第一轮增资，马上消费金融注册资本由3亿增加至13亿，重庆百货持有其增资后的31.58%股权。