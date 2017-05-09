重庆百货出资2.66亿元参与马上消费金融公司第二轮增资

人民币大幅收贬创月内最低 收盘前遭维稳缩减跌幅
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透上海5月9日 - 中国重庆百货大楼股份有限公司(600729.SS)周一晚公告称，计划出资2.66亿元人民币参与马上消费金融公司的第二轮增资，增资后重庆百货持股占比为30.615%。
公告称，马上消费金融因发展需要，拟进行第二轮增资扩股，新增注册资本9.1亿元人民币，注册资本由13亿元增加至22.1亿元。
2014年12月，重庆百货作为主要出资人，出资9,000万元发起设立马上消费金融公司，并持有其30%的股权。2016年8月，重庆百货出资3.2亿元，参与马上消费金融的第一轮增资，马上消费金融注册资本由3亿增加至13亿，重庆百货持有其增资后的31.58%股权。
马上消费金融公司的股东还包括北京中关村科金技术公司、重庆银行(1963.HK)、阳光财产保险股份有限公司、物美控股集团有限公司、小商品城(600415.SS)。
截至2016年末，马上消费金融累计注册用户数582万，贷款余额为70.60亿元。去年实现净利652.16万元。
重庆百货称，本次对外投资由公司自有的经营资金进行投资。本次投资有助于马上金融发展，从而使公司分享消费金融行业快速发展收益。
重庆百货周二早盘报24.87元，涨0.56元或2.3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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