重庆设立800亿元战略性新兴产业基金 引入社会资本--报载

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月20日 - 上海证券报周三报道，重庆将设立战略性新兴产业股权投资基金(母基金)，由重庆市政府产业引导股权投资基金和重庆市属国有企业共同出资设立，并引入社会资本共同参与，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则运行，基金总规模约800亿元人民币。
报道指出，该基金将采取母子基金结构设立。其中母基金初始资金规模约255亿元，由重庆产业引导股权投资基金和重庆渝资光电产业投资有限公司、重庆江北嘴中央商务区投资集团、重庆渝富资本股权投资基金管理公司共同发起设立，母基金管理人由渝富资本股权投资基金担任。
同时，母基金将通过与社保基金、银行、信托、保险等国内大型投融资机构和企业集团业务合作，按照母基金与社会资本1:2左右的资金配比，共同设立战略行业基金、战略集群基金、重大专项基金和其他专项基金等若干子基金，募集社会资金约550亿元。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。