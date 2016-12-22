探索“产业基金+信贷”的广义投贷联动支持新兴产业--重庆银监局

路透北京12月22日 - 中国重庆银监局副局长向恒周四称，重庆银行业正与战略性新兴产业股权投资基金合作，探索广义“投贷联动”服务模式。

向恒在银监会新闻发布会上并称，广义“投贷联动”即政府牵头成立产业投资基金，作为股权投入支持企业发展，之后银行再根据发展情况进行信贷跟进。

“标准的‘投贷联动’是在一家银行内部完成，...而广义上投和贷可能就不是在一个银行或一个银行集团完成。”他称。

他表示，因为战略性新兴产业有风险，因此政府牵头成立产业股权投资基金。“政府有出资，有点像种子基金的概念，然后再吸引其他各路的资金进来。”

新闻稿显示，2015年，由重庆市属国有资产经营公司、资本运营公司发起，16家金融机构（其中15家为银行业金融机构）参与，共同设立了总规模达800亿元的重庆战略性新兴产业股权投资基金，通过综合运用资本市场IPO上市、定向增发、减持、收购兼并等方式进行投资。在此基础上，银行跟进有关信贷支持。

“基金本质上做了投贷联动的‘投’，‘贷’是陆陆续续的跟进，就是一部分股权投资基金+商业银行的信贷的模式。”他称。

中国银监会4月下旬公布首批投贷联动试点，允许试点银行设立投资功能子公司进行股权投资。其中，试点银行包括国家开发银行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、恒丰银行、北京银行(601169.SS)、天津银行、上海银行、汉口银行、西安银行、上海华瑞银行和浦发矽谷银行等10家银行。（完）