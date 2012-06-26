国投公司将向重庆投资逾300亿元

路透北京6月26日电---中国最大的国有投资控股公司--中国国家开发投资公司(SDIC)拟向重庆市投资逾300亿元人民币,进行页岩气勘探开发、建设沿江煤炭码头和国家煤炭应急储备基地等.

国投公司提供的新闻稿称,其周二与重庆市政府签署战略合作框架协议,将探索多领域建设战略新兴产业投资基金,包括近期重点探索的重庆市页岩气开发专项基金和生物产业投资基金.

根据协议,国投公司将和重庆市政府探讨投资建设重庆沿江煤炭码头,打造"疆煤入渝"的中转基地,并建设国家煤炭应急储备基地,以缓解重庆煤炭资源供需矛盾,加强该市能源供给保障能力.

此外,国投公司已与重庆市国土资源与房产管理局所属的重庆地质矿产研究院共同出资组建"国投重庆页岩气开发利用有限公司",注册资本金为3亿元人民币.

新闻稿称,这"吹响了国家开发投资公司进军页岩气资源勘探开发的号角."

中国拥有全球最大的页岩气储备,受美国的页岩气开发热潮所激励,中国於2009年底推动页岩气的开采.目前国土资源部正在组织页岩气探矿权第二轮招标.

据经济观察报此前报导,国务院国资委曾於今年5月率队央企到访重庆,送出总投资3,506亿元的"大礼包".当时30余家央企共签约72个合作项目,其中"十二五"期间(2011-2015年)规划投资2,770亿元,2012年到位资金436亿元.

据悉,此次国投公司与重庆市签约,即为对早前合作意向的实施推进.(完)