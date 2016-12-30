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时事要闻 | 2016年 12月 30日 星期五 11:20 BJT

黄奇帆辞去重庆市长职务 张国清任代理市长--人民日报

路透北京12月30日 - 人民日报客户端周五报道称，今日上午，重庆市四届人大常委会第三十二次会议上，审议通过了一批人事任免事项。经表决，决定接受黄奇帆辞去重庆市人民政府市长职务的请求。

报道并称，重庆市四届人大常委会第三十二次会议上，经表决，决定任命张国清为重庆市人民政府副市长、代理市长，屈谦为重庆市人民政府副市长。

据新华网资料，黄奇帆，1952年5月出生，2001-2009年任重庆市政府副市长，2009-2010年任重庆市政府副市长、代理市长，2010年-2016年任重庆市政府市长。同时，他还是中共第十八届中央委员。（完）

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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