黄奇帆辞去重庆市长职务 张国清任代理市长--人民日报

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透北京12月30日 - 人民日报客户端周五报道称，今日上午，重庆市四届人大常委会第三十二次会议上，审议通过了一批人事任免事项。经表决，决定接受黄奇帆辞去重庆市人民政府市长职务的请求。
报道并称，重庆市四届人大常委会第三十二次会议上，经表决，决定任命张国清为重庆市人民政府副市长、代理市长，屈谦为重庆市人民政府副市长。
据新华网资料，黄奇帆，1952年5月出生，2001-2009年任重庆市政府副市长，2009-2010年任重庆市政府副市长、代理市长，2010年-2016年任重庆市政府市长。同时，他还是中共第十八届中央委员。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。