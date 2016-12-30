黄奇帆辞去重庆市长职务 张国清任代理市长--人民日报

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动

路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。