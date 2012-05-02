重庆模式留下巨债 国开行深陷其中

一周焦点：希腊债务又现危机 但这次情况有所不同
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
* 重庆模式留下巨额债务
* 银行贷款占据债务大头
* 国开行以近千亿贷款涉入其中
* 地方政府融资平台风险四伏
* 危机曝露但料不会爆发
记者 James Pomfret/苏骏霖/毕晓雯
路透重庆/香港5月2日电---漫步重庆街头,大量在建的半拉子基础设施、办公楼、住宅小区随处可见.庞大的工地,不仅纪录着原市委书记薄熙来推行"重庆模式"的政绩,也尤如饥饿的巨兽,等待吞食新的巨额资金投入.
国家开发银行就处於是继续投资,还是断然抽身的尴尬境地中.
盘点国开行年报,几项与重庆基础设施相关的贷款投放被单独列出:2010年,支持重庆"二环八射"项目建设的贷款余额为人民币337.39亿元人民币,对项目的累计承诺贷款达506.83亿元;2009年,为支持重庆轻轨项目3、6号线项目承诺的贷款为人民币111.9亿元.
而重庆商业银行的报表,也令国开行在重庆地方融资平台中的贷款浮出水面.多位重庆商行的大股东,包括号称"重庆淡马锡"的渝富资产、重庆市地产集团、重庆市水利投资公司等与政府融资平台有关的国字号公司,都将各自所持重庆商行股份中的大部分抵押给了国开行,总计质押股份达71,523万股.
如果前重庆市委书记薄熙来没有因涉嫌严重违纪被中纪委立案调查,国开行在重庆的贷款命运可能不会这麽早就陷入阴晦中.
"重庆从国开行获得的支持力度,是其他省级政府都不可能获得的."曾任担任过世界银行和IMF顾问的香港大学教授许成钢称.
他认为,所谓的重庆模式是政治人物为政治目的大搞的政绩工程,并没有考虑财力和商业效益情况.可以说,重庆债务问题早都埋下了隐患,只不过最近的政治事件加快了问题的曝发.
国开行董事长陈元是知名的革命後代,其父陈云与薄熙来的父亲薄一波战争年代便是亲密战友.此外,陈元的女儿陈晓丹与薄熙来的儿子薄瓜瓜也有来往.
但对於重庆债务如何解决,一家国有银行的高管的见解颇有代表性.他称,"薄的下台等於宣告一段历史已经结束.中央也派了副总理张德江兼任,这就意味着一段新的开始."
"对於以前涉足不深的银行,此时反而是介入重庆业务的时机.只要符合监管层的条条框框,我们行肯定会继续给重庆发放贷款."他表示,"但国开行,反而可能因前期涉足太深,则要适当收手."
鉴於前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.
同时,国务院副总理张德江兼任重庆市委书记.
**重庆债务**
与重庆债务问题相生相伴的是所谓的重庆模式.2008年7月,时任市委书记薄熙来提出建设"五个重庆":宜居重庆、畅通重庆、森林重庆、平安重庆、健康重庆五大发展目标,涉及的总投资近1万亿元.
与此目标相关,便是巨额的财政支出与大量的贷款投放.仅2010、2011两年间,重庆市的固定资产投资额就超过1.45万亿元,而同期,重庆市地方财政收入加上中央补助不到8,000亿元的水平.可以说,固定资产投资中的绝大部分都来自於银行贷款或私人部门的投资.
截止2月末,重庆市中长期贷款中的单位固定资产贷款余额高达5,416.6亿元.可以说,如果没有後续资金的继续支持,重庆资金链随时有可能断裂.
"研究重庆债务一定要跟重庆模式联系起来看."重庆大学经济与工商管理学院教授周孝华称.他今年初刚刚出版了一本研究重庆政府投融资平台的书:《地方政府投融资平台风险管理：基於重庆市投融资平台的实证研究》.
"短期风险是有,但长期来看,随着经济的发展,是有能力逐步化解的."他认为,"目前最大的风险在於资金来源单一、规模偏大.银行贷款是政府融资平台的主要来源,而且,还款期多集中在今明两年."
国开行有关人士在接受路透采访时表示,该行所有的贷款项目都签署了明确的合同,并要求提供抵押物,符合监管层的所有要求.
但许成钢教授指出,许多贷款的抵押物都是政府所持有的土地,在房地产连续几年的政策调控下,土地价格已今不如昔,抵押物的价值是否还能与贷款相匹配?
不过仅就重庆银行股权抵押案例来看,对国开行并非坏事.就算重庆地方融资平台最後还不起钱,拿到的抵押股权已经占到总股数约35%."顺势把这家银行接管了,不也挺好嘛."国开行内部一不愿具名的人士笑称.
国开行最新公布数据显示,截止去年底不良贷款余额从上年末的306.6亿元降至222.5亿元;不良贷款率则从0.68%降至0.40%,为连续27个季度保持在1%以内.
重庆是省级的直辖市,据市政府资料显示,其旗下主要有八大政府融资平台,各家平台公司目前的负债率都超过70%或者更高.截止2010年底的总债务规模则超过3,000亿.
重庆市审计局2010年的审计报告显示,重庆市所辖40个区县2010年末的政府性债务余额为2,159亿元,其中政府负有直接偿还责任的占83%;举债主体中,融资平台公司债务达1,581亿,占比73%.
报告称,有11个区县的债务率高於100%,偿债率高於20%,偿债压力较大,债务风险较高.
而央行重庆营管部最近公布数据,截止今年2月底,重庆地方政府融资平台的贷款余额为4,225亿元,不良率为0.2%,处於相对较好水平.
但面对大量的在建工程,如果後续资金跟不上,不良率还能维持在这麽低的水平吗?
重庆市负责金融事务的相关人士则通过电话对路透表示,重庆不会出现类似欧洲一样的政府债务危机,但有些区县的地方政府平台可能出现过度扩张现象.
"重庆债务水平是可控的,除个别区县以外,整体处在安全区域内."该人士称.
重庆市有两家本地银行,重庆商业银行和重庆农村商业银行(3618.HK),其大部分的贷款都投资与重庆本地相关建设.重庆商业银行年报就显示,截止去年底,该行共计将508.41亿元资产投放在重庆市,占总贷款比重近80%.
而重庆农商行董事会秘书随军在接受路透采访时也表示,该行涉及地方融资平台的贷款数量少、质量好,去年下降13亿元人民币以上,除一个项目外,其它都属於现金流全覆盖,且唯一的这个项目有第三方提供抵押担保.若按五级分类法分,则只有两户是放在关注类的.
**重庆重生**
重庆拥有3,300万人口,相当於欧元区的希腊、葡萄牙、匈牙利三国总人口.在欧元主权债务危机逾演逾烈,国家挣扎于破产线之边的敏感时期,重庆的前景也蒙上阴影.
不过,重庆市的普通市民却相当乐观. "相信政府不会让重庆垮."重庆银行一位普通员工对路透称,"目前债务问题只是曝露出一点小苗头而已."
也许,上述国有银行高管的表述:"中央常委委员、国务院副总理张德江兼任市委书记,显示了中央想让重庆平稳过渡的思路",更能说明重庆目前的政治、经济生态以及未来的走向.
重庆政府近日也密集亮相重要的经济活动,以显示政局平稳且重归正常发展轨道.张德江参加与惠普签约仪式,将共同在重庆打造全球打印与成像设备制造基地;市长黄奇帆则在本周接见诺贝尔化学奖获得者贝瑞·萧普利斯率领的专家团队.
正在重庆投资兴建"旭阳.台北"大型住宅小区台湾开发商James Hsia先生仍旧对重庆充满乐观,认为中国正在推进的城镇化建设将令房产地市场长期看好.
"我预计今年重庆的房地产销售将保持增长,毕竟有3,000多万人口."他称.他身後的建设工地,将在2015/2016年建成一个能容纳6-7万居民的高档住宅小区.(完)
--审校 屈桂娟
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这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
路透纽约2月17日 - 未来一周美国股市投资者可能会从沃尔玛等一系列消费类企业的财报中寻找迹象，以研判近期股市涨势是否还有进一步空间。
--人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。