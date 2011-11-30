淡马锡等拟投211亿重建重庆朝天门--报载

路透北京11月30日电---第一财经日报周三报导,新加坡主权基金--淡马锡TEM.UL及其几家公司设立的合营公司计划投资211亿元人民币重建重庆朝天门建筑,其中购地款为65亿元.

报导称,此次这几家新加坡公司购得的朝天门地块面积约为9.18万平方米,总建筑面积约为81.7万平方米.经测算,其每平方米楼面地价为8,000元/平方米,这一楼面地价高於目前重庆市的商品房成交均价5,800元左右,也与该区域商品房(住宅)现有房价基本持平.

这意味着,这一楼盘的成本价至少为11,000元/平方米左右.

据这批新资企业公布的建设计划,该项目将建1座4层购物中心和8座大楼的地标性综合房产项目,其中包括2座各超过70层的中央酒店.

报导称,该项目将衔接集停车场、地铁站、公交换乘站、客运码头和游轮中心的水陆交通枢纽.如此庞大的建筑群落地,意味着渝中区政府将面临繁重的拆迁任务.

"朝天门'船头'附近是已建成区,当地政府如何确保将'熟地'交给投资方,面临较大挑战."报导称.

亚洲上市最大购物中心开发商--凯德商用产业有限公司6813.HKCMAL.SI此前发布公告称,该公司两控股股东嘉德置地及淡马锡成合营企业,联合投标位於重庆渝中区朝天门地块,并已获重庆市渝中区政府接纳.

公告并称,凯德商用在几方成立的合营项目公司中持股25%,新加坡嘉德置地集团占25%,凯德商用与嘉德置地各占一半权益的RCHL在合营项目公司中持股12.5%.此外,淡马锡持有的星桥投资持股37.5%.(完)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

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