重庆拟打造内陆自贸园区 方案亮相在即--报载

路透上海3月4日 -全国政协委员、重庆口岸管理办公室副主任王济光近日透露，重庆市政府刚刚敲定了中国（重庆）自由贸易试验园区整体方案。重庆将努力打造内陆自贸园区的典范，拟通过创新金融制度、扩大口岸开放、拓宽对外通道、完善保税功能、放宽外商准入、优化税收政策等改革措施促进投资和贸易便利化。

中国证券报周二报导称，整体方案涉及自贸园区的数个区域载体、区域与口岸结合方式、产业定位、需要申请的制度创新、政策支持等，具体内容有望在十二届全国人大二次会议开幕后揭晓。

王济光说，重庆内陆自贸园区将实行国务院和重庆市双重管理体制。涉及重庆内陆自贸园区适用法律法规及有关行政管理事项，要由国务院或国务院提请全国人大常委会进行有关建立重庆内陆自贸园区立法，或授予重庆市人大以重庆内陆自贸园区临时立法权，为自贸园区运行提供全面的法制保障。

他说，与沿海自贸区主打贸易服务业、金融等不同，重庆内陆自贸园区产业定位是发展实体经济，重在引进产业链较长产业，如IT产业与汽车产业。重庆的通用航空、智能机器人、生物医药等战略性新兴产业在加快崛起。

自贸区当然需要便捷的交通条件。他还透露，重庆正在考虑向国家申请，重庆公路口岸由二类口岸升格为一类口岸（一般一类口岸设在边境地区），经由高速公路从广西出境、连接东盟。借助公路物流大通道，将东南亚的水果、食物、木材等产品运到重庆，把重庆的机电、建材、汽摩等产品运到东南亚。

另一条重庆正在考虑打通的陆路出境方式是，从云南瑞丽出境、直抵印度洋，不用再绕道马六甲海峡，到欧洲的距离可缩短五千公里。

重庆向西开放通道已有“渝新欧”铁路。在2011年通车后，该铁路带动西部现代物流产业园建设。王济光说，可考虑将“渝新欧”大通道上升为国家战略，成为丝绸之路经济带的强力支撑，支持开通重庆-俄罗斯国际直通货运班列，批准依托重庆团结村中心站铁路口岸、设立内陆地区汽车整车进口指定口岸。

上海自贸区去年9月底已挂牌运转。据国内媒体此前报导，武汉、成都等城市亦在积极准备内陆自贸区方案，而天津、广东等沿海地区推出自贸区的呼声亦是相当高涨。（完）

(发稿 林琦 审校 黄凯)

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