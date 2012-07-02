重庆市前副市长王立军人大代表资格终止

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透北京7月2日电---新华社周六报导援引全国人民代表大会常务委员会公告称,重庆市人民代表大会常务委员会日前接受王立军辞去第十一届全国人民代表大会代表职务.依照代表法的有关规定,王立军的代表资格终止.
今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.
此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”