王立军被判处15年有期徒刑--新华

路透北京9月24日电---备受瞩目的中国重庆市原副市长兼公安局长王立军一案审判结果公布.新华社周一报导称,四川省成都市中级人民法院宣布判处王立军有期徒刑15年.

上周二(18日),四川省成都市中院公开开庭审理了王立军所犯受贿罪和徇私枉法罪;而王立军所犯叛逃罪和滥用职权罪因涉及国家秘密已於周一(17日)依法不公开开庭审理.

成都市人民检察院称,因王立军揭发了他人重大违法犯罪线索,有重大立功表现,依法可以减轻处罚.

今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.

此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.

8月20日,投毒杀害尼尔.伍德的主犯--薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行;从犯张晓军被判处有期徒刑九年,另外四名试图掩盖尼尔.伍德谋杀案的警察被判处五至11年有期徒刑.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯

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