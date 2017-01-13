重庆扩大房产税征收范围 严格限制信贷资金流向投机性购房

路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。

重庆市人民政府网站周五刊登新闻稿称，市政府决定对“部分个人住房征收房产税改革试点暂行办法”和“个人住房房产税征收管理实施细则”中的“征收对象”和“税率”部分内容进行修改。

即原办法的第三项“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套（含第二套）以上的普通住房”，修改为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的首套及以上的普通住房”。

相应的，税率一栏中规定，在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购首套及以上的普通住房，税率为0.5%。

重庆市政府表示，本决定自2017年1月14日起施行。

针对重庆房地产市场部分高端楼盘和滨江区块价格出现明显波动，为抑制投机性购房，新华社指出，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议。

会议要求自律机制各成员单位，严格落实差别化住房信贷政策，在支持满足居民家庭合理自住购房信贷需求的同时，加强对居民家庭新增按揭贷款申请的审核和管理，严格限制信贷资金流向投资投机性购房，促进重庆房地产市场平稳健康发展。

作为服务重庆住房金融的主要机构，包括工商银行重庆分行、重庆农商行、三峡银行等12家金融机构和市住房公积金管理中心联合发表声明，坚决反对一切形式的炒房行为，采取措施，打击炒房行为，包含对“三无”人员来渝“炒房”信贷不予办理；对涉嫌哄抬房价、捂盘惜售和发布虚假信息的违规企业，暂停办理住房按揭商业贷款和公积金贷款。

重庆和上海是中国目前仅有的两个房产税试点城市。统计局70个大中城市房价数据显示，重庆11月新建商品住宅价格指数环比上涨1.2%，在70个城市中居前。（完）

浏览该文件原文，点选链接： here