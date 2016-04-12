周大福珠宝首季零售值跌幅加剧至26% 受累中港奢侈品消费疲弱

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月12日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团(1929.HK)周二公布的今年首季零售值跌势加剧，按年下跌26%，受中国内地奢侈品消费意欲疲弱，以及访港内地旅客减少等因素拖累。
周大福表示，今年1-3月首季的整体零售值、同店销售均录得26%的按年跌幅。其中，内地业务的零售值及同占销售按年跌幅均加快至25%，较两者去年第四季度6%的跌幅恶化。至于港澳地区零售值今年首季录得26%的按年跌幅，比上一季度的20%亦有所扩大；同店销售按年跌27%，上一季度跌幅为23%。
公司表示，内地同店销售跌幅扩大，主要由于内地外游人数增加导致假日消费外流，以及因经济增长放缓以致奢侈品消费意慾疲弱。香港及澳门的同店销售增长，持续受访港内地旅客减少及两地的消费意慾疲弱拖累，继上一季度下跌23%后进一步恶化。
按产品划分，今年首季黄金产品占公司总零售值比例53%，较上季度的56%减少，而珠宝镶嵌首饰、铂金/K金产品及钟表的比例，则分别按季增加1%，至29%、13%及5%。
今年首季，周大福净开设两个零售点，至3月底止零售点总数为2,319个。
香港旅游发展局数据显示，今年首两个月整体访港旅客按年减少13.6%为952万人次，其中占访港旅客比例78%的内地旅客减幅更达18%，至741万人次。
周大福股价周二持平于4.99港元，过去一个月升1.8%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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