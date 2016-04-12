周大福珠宝首季零售值跌幅加剧至26% 受累中港奢侈品消费疲弱

路透香港4月12日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团(1929.HK)周二公布的今年首季零售值跌势加剧，按年下跌26%，受中国内地奢侈品消费意欲疲弱，以及访港内地旅客减少等因素拖累。

周大福表示，今年1-3月首季的整体零售值、同店销售均录得26%的按年跌幅。其中，内地业务的零售值及同占销售按年跌幅均加快至25%，较两者去年第四季度6%的跌幅恶化。至于港澳地区零售值今年首季录得26%的按年跌幅，比上一季度的20%亦有所扩大；同店销售按年跌27%，上一季度跌幅为23%。

公司表示，内地同店销售跌幅扩大，主要由于内地外游人数增加导致假日消费外流，以及因经济增长放缓以致奢侈品消费意慾疲弱。香港及澳门的同店销售增长，持续受访港内地旅客减少及两地的消费意慾疲弱拖累，继上一季度下跌23%后进一步恶化。

按产品划分，今年首季黄金产品占公司总零售值比例53%，较上季度的56%减少，而珠宝镶嵌首饰、铂金/K金产品及钟表的比例，则分别按季增加1%，至29%、13%及5%。

今年首季，周大福净开设两个零售点，至3月底止零售点总数为2,319个。

香港旅游发展局数据显示，今年首两个月整体访港旅客按年减少13.6%为952万人次，其中占访港旅客比例78%的内地旅客减幅更达18%，至741万人次。

周大福股价周二持平于4.99港元，过去一个月升1.8%。（完）

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