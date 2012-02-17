德国总统武尔夫因丑闻辞职

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透柏林2月17日电---德国总统武尔夫（Christian Wulff）周五辞职。德国检方周四向联邦议员申请，称武尔夫涉嫌收受好处，应取消武尔夫的司法豁免权。
武尔夫发布简短声明称：“过去数天和数周的进展证明（德国人民的）信任受损，因此我的工作效力也严重受损。”
“因为这个原因，我不可能像要求的那样履行总统的职责。”
预计德国总理默克尔将於北京时间1830发表讲话。眼下欧元区危机加剧，武尔夫辞职对默克尔造成冲击。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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