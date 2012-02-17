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时事要闻 | 2012年 2月 17日 星期五 18:59 BJT

德国总统武尔夫因丑闻辞职

路透柏林2月17日电---德国总统武尔夫（Christian Wulff）周五辞职。德国检方周四向联邦议员申请，称武尔夫涉嫌收受好处，应取消武尔夫的司法豁免权。

武尔夫发布简短声明称：“过去数天和数周的进展证明（德国人民的）信任受损，因此我的工作效力也严重受损。”

“因为这个原因，我不可能像要求的那样履行总统的职责。”

预计德国总理默克尔将於北京时间1830发表讲话。眼下欧元区危机加剧，武尔夫辞职对默克尔造成冲击。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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