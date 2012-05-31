经济不确定性对亚洲艺术品市场影响有限

路透香港5月31日电（记者 James Pomfret）---尽管欧元区和中国经济不确定性增多，但在佳士得香港春季拍卖会上，仍有价值27亿港币的亚洲及中国艺术品、红酒及珠宝成交。

中国瓷器成交水平参差不齐，原因是大陆买家竞拍更具选择性，看好具有稀缺性、品质上乘及来源优良的拍品。

但中国近现代书画、古画及20世纪亚洲作品表现稳定，拍卖成交率超过90%。

佳士得亚洲艺术部主席暨国际总监石俊生（Jonathan Stone）称：“买家竞价趋於理性，两年前市场中存在的投机因素有所减退……我认为，目前市场非常真实。”

中国经济增速料将放缓至13年来最低点。佳士得称，对香港春拍结果感到满意。

石俊生告诉路透：“各地经济存在不确定性，但看似未对拍卖成交产生过多影响。”

尽管位於北京的大陆拍卖行，包括北京保利国际拍卖有限公司、中国嘉德国际拍卖有限公司和北京匡时国际拍卖有限公司，已打破索斯比和佳士得一度在中国艺术品市场份额的主导地位，但来自大陆的百万富翁和艺术品投资人，却推动香港成为仅次于纽约和伦敦的全球第三大艺术品拍卖中心。

但一些交易商表示，艺术品市场有失去涨势的迹象。

香港陶瓷品交易商Joey Low称：“大陆收藏家的热情不如以往。成交价超过1,000万港币的拍品减少。在2010年和2011年，竞价是很疯狂的，但现在却已降温。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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