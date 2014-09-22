克莱斯勒全球召回约23万辆SUV 因燃油泵部件隐患

路透底特律9月22日 - 菲亚特FIA.MI旗下克莱斯勒在全球召回约230,760辆运动型多功能车(运动休旅车,SUV)。该公司将为这部分车辆安装一个新的组件，以防止燃油泵造成发动机骤停或无法启动。

克莱斯勒称在一次内部检测中发现，2011年吉普大切诺基和道奇杜兰戈(Durango)SUV上安装的一部分燃油泵继电器可能发生形变。

该公司表示，目前尚无相关事故或驾乘人员受伤的报告。

克莱斯勒称此次召回估计包括美国市场售出的188,723辆SUV，此外在加拿大、墨西哥和北美之外还将分别涉及15,898、7,126和19,013辆。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

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