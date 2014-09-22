克莱斯勒全球召回约23万辆SUV 因燃油泵部件隐患

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透底特律9月22日 - 菲亚特FIA.MI旗下克莱斯勒在全球召回约230,760辆运动型多功能车(运动休旅车,SUV)。该公司将为这部分车辆安装一个新的组件，以防止燃油泵造成发动机骤停或无法启动。
克莱斯勒称在一次内部检测中发现，2011年吉普大切诺基和道奇杜兰戈(Durango)SUV上安装的一部分燃油泵继电器可能发生形变。
该公司表示，目前尚无相关事故或驾乘人员受伤的报告。
克莱斯勒称此次召回估计包括美国市场售出的188,723辆SUV，此外在加拿大、墨西哥和北美之外还将分别涉及15,898、7,126和19,013辆。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)