克莱斯勒召回4.94万辆道奇Charger

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透底特律3月13日 -克莱斯勒FIA.MI周四称，将召回约49,400辆全尺寸道奇Charger车，因其大灯部件可能存在过热问题。
克莱斯勒称，客户服务数据促使工程师对投诉进行调查，该公司因类似的问题在2012年召回逾9,600辆2011款和2012款Charger警用车，以解决辅助性跳线(jumper harnesses)和其他部件过热问题。
克莱斯勒表示，没有获知两次召回问题导致相关事故或伤亡事件。
在此次召回中，克莱斯勒称其将进行检查，若有必要将免费更换大灯辅助性跳线及灯泡，或者是更换某些装备有卤素大灯的2011-12款Charger车型的大灯组件。
克莱斯勒称，涉及本次召回的汽车中，有约43,450辆在美国，2,850辆在加拿大，375辆在墨西哥，2,700辆在北美以外地区。
克莱斯勒称，其将与相关车主联系，并通知其可以安排检查的时间。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
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