克莱斯勒将召回约80万辆汽车 以修复制动系统隐患

路透4月2日 -克莱斯勒FIA.MI周三称将召回约80万辆汽车，以修复制动系统的缺陷。之前该公司接到声称刹车踏板过紧的投诉。

克莱斯勒在一份声明中称，涉及的车型为2011-2014年款大切诺基(Grand Cherokee)吉普和道奇Durango运动型车(SUV)，如有必要将更换这些车型的刹车助力器。

克莱斯勒表示已知悉有一次与此相关的事故，但未发生伤亡。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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