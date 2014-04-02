克莱斯勒将召回约80万辆汽车 以修复制动系统隐患

意大利评级遭惠誉下调 因经济成长疲弱且政治风险难料
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。
路透4月2日 -克莱斯勒FIA.MI周三称将召回约80万辆汽车，以修复制动系统的缺陷。之前该公司接到声称刹车踏板过紧的投诉。
克莱斯勒在一份声明中称，涉及的车型为2011-2014年款大切诺基(Grand Cherokee)吉普和道奇Durango运动型车(SUV)，如有必要将更换这些车型的刹车助力器。
克莱斯勒表示已知悉有一次与此相关的事故，但未发生伤亡。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透4月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五表示，联储今年仍有可能再升息两次，尽管近期公布的一些数据表现疲弱，例如通胀下滑。他作为美联储副主席的任期将于明年到期。