克莱斯勒因点火开关故障召回老版Jeep SUV

路透底特律7月22日 - 克莱斯勒集团周二称，因点火开关故障将召回792,300辆老版Jeep SUV，这是克莱斯勒今年第二次类似的召回。

克莱斯勒因点火开关故障召回的车辆总数达到了168万辆。

此次召回包括2005-2007年产的Jeep大切诺基和2006-2007年产的Jeep Commander SUV。召回的车辆中美国占到649,900辆，加拿大28,800辆，墨西哥12,800辆，北美以外有100,800辆。

克莱斯勒称，受影响的大切诺基和Commander SUV发生了小事故，无人受伤。克莱斯勒集团是菲亚特克莱斯勒FIA.MI的子公司。

克莱斯勒周一将召回告知了美国安全监管机构，并称将从9月中开始通知受影响的消费者。克莱斯勒在声明中称，工程师尚未找到解决问题的方法，但正在努力。

Commander已经停产。召回不涉及新一代大切诺基。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。