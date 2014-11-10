克莱斯勒加紧向客户传达JEEP车型召回信息

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透底特律11月7日 - 克莱斯勒周五表示，公司正在加紧联络156万辆召回范围内的Jeep品牌运动型车(运动休旅车，SUV)车主。该公司将为召回车辆加装拖车挂勾(trailer hitches)，减少追尾(追撞)事故发生时的起火风险。召回声明发布后，该公司收到的回应不多。
拖车挂勾通过加大后车和油箱的距离，可在低速行驶碰撞发生时保护安装在后部的油箱。
截至周五，有约8%的车主对召回做出了回应。7月时美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)下令要求克莱斯勒加快安装速度。克莱斯勒当时估计应有87.5%的旧款Jeep自由客(Liberty)SUV和50%的大切诺基(Grand
Cherokee)到经销商处进行部件加装。
8月的首轮邮件通知过后，仅有约12.5万辆汽车前往经销商进行检查和安装工作。
克莱斯勒发言人Eric Mayne表示，公司正在建立一个新网站，让更多车主了解到召回事件。
2013年6月时，NHTSA和克莱斯勒宣布召回156万辆2002-2007款吉普自由客和1993-1998款大切诺基，这些车款油箱在车后侧，发生追尾时起火燃烧的风险偏高。(完)
(编译 洪曦; 审校 张明钧)
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