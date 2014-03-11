克莱斯勒因制动问题召回逾2.5万辆SUV

路透底特律3月10日 -克莱斯勒称其在全球召回25,250辆Jeep和道奇(Dodge)运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，以修复制动问题。

克莱斯勒表示，此次召回是要改善在某些情况下踩刹车时的踩踏感。克莱斯勒是菲亚特克莱斯勒FIA.MI旗下公司。

之前的调查发现，刹车油在流动过程中受限过度，该公司称其将升级软件，以改善制动时刹车油的流动，并使踩踏感达到合适的程度。

该公司一位发言人周一表示，迄今还没有上述问题导致事故或伤亡的报告。

克莱斯勒称，一个供应商表示预警制动系统的一个零件可能存在问题。该公司称，刹车系统不是失灵或不合要求，但踩踏感与消费者预期不符。

克莱斯勒上周五晚些时候在一份声明中称，此次召回涉及车型有Jeep大切诺基和道奇Durango2012款和2013款的SUV，其中美国市场约18,700辆，加拿大825辆，墨西哥530辆，北美以外的地区5,200辆。

克莱斯勒称，将通知召回车辆车主计划安排，公司将承担召回车辆的维修费用。(完)

(编译 李爽 审校 石冠兰)

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