克莱斯勒召回数量扩大 点火开关危机蔓延

路透底特律6月30日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周一宣布，菲亚特克莱斯勒FIA.MI将扩大之前一召回计划的范围，涉及更多年份车款。这些汽车的点火开关存在问题，或导致意外熄火。

此次新增召回的车辆包括2008-2009年款的道奇Grand Caravan、克莱斯勒Town & Country小型货车以及2009年款的道奇酷威(Journey)跨界车。此前召回仅限于上面三种车型的2010年款。

克莱斯勒在声明中称，此次扩大召回范围是“出于高度谨慎”，将在北美地区增加召回695,957辆车。之前的召回数量为196,000辆。

NHTSA官员希望克莱斯勒能够提供2006-2007款Jeep指挥官和2005-2006款Jeep大切诺基(Grand Cherokee)运动型多功能车(运动休旅车,SUV)因点火开关问题，导致发动机意外熄火和安全气囊功能关闭的更多信息。此外，NHTSA亦在对上述Jeep车型进行调查。

通用汽车(GM.N)周一宣布召回823万辆车，其中绝大多数为比较老旧的车型，原因是点火开关缺陷。 此次召回事件与三起死亡事故有关。

今年迄今通用汽车已经在全球范围内召回约2,900万辆汽车，大约一半和点火开关有关。

针对克莱斯勒召回的道奇酷威以及小型货车，NHTSA表示，希望厂家能够进一步解释为何在修理点火开关后，可能仍无法解决撞击后安全气囊无法打开的问题。

克莱斯勒表示，已经提出一项修理方案，降低车辆行驶过程中点火开关从“运行”位置移至“辅助设备(accessory)”位置的可能性；当开关处于后一位置时，将引擎和安全气囊关闭。(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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