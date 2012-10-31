克莱斯勒重申不会将Jeep工厂转移至中国

路透底特律10月30日电（记者Bernie Woodall）---克莱斯勒集团执行长马尔乔内（Sergio Marchionne）周二重申，该集团不会将旗下品牌吉普（Jeep）的工厂移至中国。

美国共和党总统候选人罗姆尼在10月25日称克莱斯勒正在考虑将吉普的所有生产从俄亥俄州转移至中国，克莱斯勒当日便在其博客上对罗姆尼此番言论予以否认。

罗姆尼是上周在俄亥俄州迪法恩斯进行竞选活动中发表此番言论的，称其读到的一篇新闻报导称吉普正在考虑将“全部生产转移至中国”。

随後，罗姆尼的竞选团队播出了一条广告，其中并未使用“将生产搬至中国”的字眼，而是改口称吉普考虑在中国建厂。克莱斯勒此前曾表达了这一想法。

美国总统奥巴马在其个人的竞选广告中批评罗姆尼发表“不真实的言论”。

俄亥俄州被视为能左右美国大选选情的“摇摆州”之一。

克莱斯勒曾在2011年6月表示将考虑在中国建造工厂，用於旗下品牌吉普的生产。

马尔乔内在邮件中写道：“我们正在努力建立一个全球产业，我们此前表达过想要在中国建厂制造吉普的打算，这是为了满足中国当地的汽车需求。要想进入中国这个世界上最大的汽车市场唯一的方法便是在当地建厂。”

马尔乔内并重申了该集团在俄亥俄、伊力诺依和底特律的吉普工厂扩大生产的决定。（完）

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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