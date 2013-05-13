克莱斯勒在全球召回47万辆SUV 消除换挡隐患

日本投资者2月抛售创纪录高位的法国债券 谨防“第三次意外”
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。
路透5月11日 - 美国第三大汽车制造企业克莱斯勒周六表示，将在全球范围内召回约46.9万辆运动型车(SUV)，以升级软件，此前发现一些汽车电路板传输的信号会使汽车意外换档至空档。
这些被召回的汽车中包括2006至2010年Jeep Commanders款汽车，以及2005至2010年Jeep Grand Cherokees款汽车，其中在美国召回29.5万辆，在加拿大召回2.85万辆，在墨西哥召回4,200辆。剩余的14.1万辆在北美以外市场召回。
克莱斯勒发言人表示，公司已知道26起事故和2人受伤与换档问题相关，但无人因此丧生。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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