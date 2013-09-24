克莱斯勒提交IPO申请 菲亚特买断计划或落空

路透底特律9月23日 - 美国汽车制造商克莱斯勒周一提交了融资规模可达1亿美元的首次公开发行(IPO)申请，此举可能会拖延其母公司菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI买断克莱斯勒所有股份的计划。

克莱斯勒在申请文件中称，摩根大通将成为本次IPO的承销商。此次IPO申请距离克莱斯勒摆脱美国政府主导的破产已经有四年多的时间。

克莱斯勒并未说明公开发行的售股规模。本次IPO的全部收益将归退休工人的信托基金。

克莱斯勒的少数股东－美国汽车工人联盟(UAW)的退休工人医保信托基金1月决定，将在IPO中出脱其持有的41.5%股权中的一部分。

克莱斯勒和菲亚特的执行长马尔基翁内9月中旬表示，本次IPO可能在2014年第一季进行。

马尔基翁内及UAW信托--自愿员工福利协会(VEBA)对于克莱斯勒的价值存在分歧。双方因为无法就VEBA持股的价格达成协议，导致克莱斯勒于周一申请IPO。

克莱斯勒在2009年濒临倒闭，但之后浴火重生，成为比意大利母公司还要强健的企业。

不过克莱斯勒仍在申报文件中指出，“尽管近期财报不俗，但美国事业还没有达到持久获利的水平。”

总部位于底特律近郊的克莱斯勒，截至6月30日的现金及约当现金总额为122亿美元，上半年净利下滑21%至7.64亿美元，上年同期为9.66亿美元。

马尔基翁内先前希望能避免IPO，因为出售股份可能延迟其使两家公司完全合并的计划。若能完全合并，将使得两家公司的现金持仓能够更容易(但非自动地)整合在一起，让菲亚特有更多资金扩充产品线。

目前克莱斯勒和菲亚特被迫各自管理财务，尽管两家公司是由同一个管理团队经营。(完)

(编译 张荻/张明钧; 审校 王翔琼/于春红)

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